Жители многоэтажек все чаще получают платежки, мягко говоря, удивляющие и без подорожания коммунальных услуг в Киевской области.

Подорожание коммунальных услуг в Киевской области стало болезненной темой для многих, ведь это сказывается на семейном бюджете, сообщает Politeka.

Как пишет Униан, подорожание коммунальных услуг в Киевской области задело тех жителей, которые не создали ОСМД, не избрали управляющего или не присоединились к частной управляющей компании.

Их обслуживают компании, определённые на конкурсе. И именно эти компании установили новые суммы квартплаты, поэтому рост произошел сразу на несколько гривен за каждый квадратный метр. Ранее за обслуживание 60 квадратов жильцы платили около 450 гривен. Теперь это уже более 750-ти.

В столичной мэрии объясняют, что новые расценки – это минимально обоснованные затраты на обслуживание. Но киевлян это объяснение не устраивает. И не только потому, что цены взлетели. Люди хотят понимать, на что идут их деньги.

Подорожание коммунальных услуг в Киевской области коснулось и тех домов, которые находятся в частном секторе. Компании, которые раньше предлагали более низкие расценки, тоже решили пересмотреть их.

А вот в аналогичном доме неподалеку, где функционирует ОСМД, у жителей до сих пор есть стоимость квартплаты на уровне 6.90 за метр квадратный.

Еще одна проблема – отсутствие прозрачности. Люди не знают, соответствует ли цена, которую они видят в платежке, действительности. У некоторых даже нет представления, что именно входит в тариф.

На самом деле, сюда должно входить обслуживание внутренних систем водо-, тепло- и газоснабжения, ремонт лифтов, уборка дома и прилегающей территории.

А еще содержание крыши, окон, инженерных сетей и даже посыпание тротуаров солью зимой. Если что-либо из этого не выполняется, жители имеют право зафиксировать нарушения и обжаловать в суде. Об этом говорят юристы, осведомленные в этой сфере.

Источник: Униан .

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