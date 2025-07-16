Это создаст дефицит продуктов в Киевской области и других регионах.

Украинский рынок хлебобулочных изделий оказался под угрозой, ведь дефицит продуктов в Киевской области, в частности, нехватка ржи, становится все более заметным, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский .

По его словам Родиона Рыбчинского, в 2025-2026 годах наблюдается полное прекращение выращивания этой культуры в пределах государства. Такая ситуация создает риски для стабильного производства ржаного хлеба, стоимость которого может достичь 40–50 гривен за буханку.

В настоящее время большинство муки украинские хлебопеки вынуждены покупать за рубежом – основными поставщиками стали Польша и Балтийский регион. Однако из-за ограниченного объема импорта цена на тонну стремительно выросла: в 2024 году она составляла 6–7 тысяч гривен, а в мае 2025 года достигла 14 тысяч. Соответственно стоимость муки выросла почти вдвое, что уже ощутимо для предприятий.

Одной из причин отказа от посева ржи является меньшая урожайность по сравнению с другими зерновыми культурами – в среднем 40 центнеров против 60 у пшеницы. Аграрии ориентируются на более выгодные варианты, что приводит к снижению площадей под рожь. Повлияло и отсутствие поставок из Беларуси, которая долгое время обеспечивала значительную часть потребностей Украины.

Из-за нерентабельности некоторые производители могут прекратить выпекание традиционного хлеба на основе ржи. Это создаст дефицит продуктов в Киевской области и других регионах. Проблема касается не только цены, но и наличия товара в продаже.

Впрочем, в перспективе ситуация может измениться. Если стоимость сырья остается высокой, аграрии могут вернуться к выращиванию забытой культуры. Это позволит стабилизировать рынок в сезоне 2026/2027, но в ближайший год останется непростым для производителей и потребителей.

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