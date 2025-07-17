Місцевим мешканцям варто бути готовими до будь-якого розвитку подій, навіть до дефіциту хліба в Києві.

Дефіцит хліба в Києві може стати реальною проблемою через кілька серйозних факторів, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають про зростання розцінок на цей базовий продукт ще на 20% до кінця наступного року. Тож дефіцит хліба в Києві може поглибитися вже найближчими місяцями.

Проблема не виникла раптово, а є продовженням стабільної динаміки, коли щомісяця цей базовий товар виростає у вартості на 1,5 або 2 відсотки. Така ситуація триває вже кілька років, і якщо темпи не зменшаться, до кінця 2025 року українці платитимуть за буханець суттєво більше.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що в 2024 році його ціна зросла більш ніж на 20 відсотків. І тенденція, судячи з усього, збережеться й надалі.

Експерт пояснив, що ситуація не змінюється вже кілька років поспіль. І він наголосив, що така картина стала звичною для агросектору та хлібопекарської галузі.

Основним чинником, що підживлює дефіцит хліба в Києві, залишається війна. Через повномасштабне вторгнення Росії чимало працівників залишили свої місця в аграрному секторі та на підприємствах, які займаються переробкою сировини.

У результаті багато компаній були змушені впроваджувати автоматизацію. А це, у свою чергу, потребує значних інвестицій, що відразу відображається на кінцевій вартості продукції.

Інший важливий момент - урожай. Умови для вирощування зернових щороку стають дедалі менш передбачуваними. Погодні примхи, зростання цін на аграрну техніку, паливо й добрива прямо впливають на врожайність пшениці. А саме вона формує близько 25 відсотків собівартості продукту.

Джерело: uaportal.

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