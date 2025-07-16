Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення заходів в українській столиці.

Новий графік руху транспорту в Києві ввели 15 липня, про що терміново попередили містян та гостей української столиці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

15 липня 2025 року введено новий графік руху транспорту в Києві та тимчасово змінять схеми пересування тролейбусів № 6, № 16 та № 18. Це пов’язано з проведенням масових заходів у центральній частині міста, які потребують обмеження руху громадського транспорту для безпеки учасників та ефективної організації подій.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення заходів. На цей час тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Тролейбус № 6 перевозитиме пасажирів у напрямку від Мінського масиву лише до станції метро «Лук’янівська».

Тролейбуси № 16 та № 18 здійснюватимуть перевезення пасажирів відповідно від вулиці Мрії та від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Київська міська влада просить громадян заздалегідь враховувати тимчасові зміни у маршрутах при плануванні поїздок. Організатори заходів та представники служб просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та приносять вибачення за можливі незручності.

Крім цього, з 16 липня до 10 вересня введуть часткове обмеження пересування в Києві вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер. Через це пересування буде обмеженим на вказаній ділянці, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Києві: де готові платити від 40 000 гривень навіть без досвіду.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: люди похилого віку можуть отримати підтримку, проте не всі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Києві: українців попередили про нові ціни.