Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения мероприятий в украинской столице.

Новый график движения транспорта в Киеве был введен 15 июля, о чем срочно предупредили горожан и гостей украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте КГГА.

15 июля 2025 введен новый график движения транспорта в Киеве и временно изменят схемы передвижения троллейбусов № 6, № 16 и № 18. Это связано с проведением массовых мероприятий в центральной части города, которые требуют ограничения движения общественного транспорта для безопасности участников и эффективной организации событий.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до завершения мероприятий.

Троллейбус №6 будет перевозить пассажиров в направлении от Минского массива только до станции метро «Лукьяновская».

Троллейбусы № 16 и № 18 будут осуществлять перевозку пассажиров соответственно от улицы Мечты и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Киевские городские власти просят граждан заранее учитывать временные изменения в маршрутах при планировании поездок Организаторы мероприятий и представители служб просят отнестись к временным ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

Кроме этого, с 16 июля по 10 сентября введут частичное ограничение передвижения в Киеве по ул. Оноре де Бальзака. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Работники КП ШЭУ Деснянского района приступают к текущему ремонту дорожного покрытия на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер. Из-за этого передвижение будет ограничено на указанном участке, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов.

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