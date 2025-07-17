Местным жителям следует быть готовыми к любому развитию событий, даже к дефициту хлеба в Киеве.

Дефицит хлеба в Киеве может стать реальной проблемой из-за нескольких серьезных факторов, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают о росте расценок на этот базовый продукт еще на 20% до конца следующего года. Поэтому дефицит хлеба в Киеве может усугубиться уже в ближайшие месяцы.

Проблема не возникла внезапно, а является продолжением стабильной динамики, когда ежемесячно этот базовый товар растет в стоимости на 1,5 или 2 процента. Такая ситуация длится уже несколько лет, и если темпы не снизятся, до конца 2025 года украинцы будут платить за буханку существенно больше.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что в 2024 году его цена выросла более чем на 20 процентов. И тенденция, судя по всему, сохранится и дальше.

Эксперт объяснил, что ситуация не меняется уже несколько лет. И он подчеркнул, что такая картина стала привычной для агросектора и хлебопекарной отрасли.

Основным фактором, который подпитывает дефицит хлеба в Киеве, остается война. Из-за полномасштабного вторжения России многие работники покинули свои места в аграрном секторе и на предприятиях, занимающихся переработкой сырья.

В результате многие компании были вынуждены внедрять автоматизацию. А это, в свою очередь, нуждается в значительных инвестициях, что сразу отражается на конечной стоимости продукции.

Другой важный момент – урожай. Условия для выращивания зерновых ежегодно становятся все менее предсказуемыми. Погодные капризы, рост цен на аграрную технику, топливо и удобрения напрямую влияют на урожайность пшеницы. Именно она формирует около 25 процентов себестоимости продукта.

Источник: uaportal.

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