У липні цього року українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, мають можливість отримати грошову допомогу для ВПО в Києві.

Грошова допомога для ВПО в Києві надається у вигляді щомісячних виплат, повідомляє Politeka.

Інформацію про те, як оформити грошову допомогу для ВПО в Києві надав портал "Дія".

На сьогодні розмір підтримки становить 2000 гривень для кожного дорослого та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Кошти надходять на картку за програмою єПідтримка і їх можна вільно використовувати.

Можна оплачувати покупки, розраховуватися за послуги, знімати готівку в банкоматі або навіть перераховувати ці гроші на благодійність. Тут не встановлено жодних обмежень.

Оформити грошову допомогу для ВПО в Києві можна двома шляхами. Онлайн через застосунок "Дія" або ж офлайн у ЦНАПі чи органах соцзахисту. Однак є нюанси. Через "Дію" ця послуга доступна лише тим, хто раніше не мав статусу переселенця. Якщо такий статус вже є, але виплати не надходили, слід звернутися особисто.

Щоб все пройшло без затримок, потрібно мати під рукою паспорт або ID-картку, а також ідентифікаційний код. Якщо подаєте заявку онлайн, ці документи мають бути вже завантажені у "Дії". В іншому випадку варто йти до органів соцзахисту.

Дана ініціативаспрямована на тих, хто покинув громади, де тривають бойові дії, або території, які перебувають в окупації. Перелік таких населених пунктів постійно оновлюється, його можна перевірити на сайті Міністерства з питань реінтеграції. Якщо ваша громада є в списку, ви маєте право на кошти.

Гроші виплачуються протягом шести місяців від моменту першого звернення. А для окремих категорій громадян передбачена можливість подовження цього терміну ще на пів року.

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