В июле этого года украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, имеют возможность получить денежную помощь для ВПЛ в Киеве.

Денежная помощь для ВПЛ в Киеве предоставляется в виде ежемесячных выплат, сообщает Politeka.

Информацию о том, как оформить денежную помощь для ВПЛ в Киеве предоставил портал "Дія" .

На сегодняшний день размер поддержки составляет 2000 гривен для каждого взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Средства поступают на карту по программе есть Поддержка и их можно использовать.

Можно оплачивать покупки, рассчитываться за услуги, снимать наличные деньги в банкомате или даже перечислять эти деньги на благотворительность. Здесь не установлено никаких ограничений.

Оформить денежную помощь для ВПЛ в Киеве можно двумя путями. Онлайн через приложение "Дія" или офлайн в ЦНАПе или органах соцзащиты. Однако есть нюансы. Через "Дію" эта услуга доступна только тем, кто раньше не имел статуса переселенца. Если такой статус уже есть, но выплаты не поступали, следует обратиться лично.

Чтобы все прошло без задержек, необходимо иметь под рукой паспорт или ID-карту, а также идентификационный код. Если подаете заявку онлайн, эти документы должны быть загружены в "Дії". В противном случае следует идти в органы соцзащиты.

Данная инициатива направлена на тех, кто покинул общины, где продолжаются боевые действия, или находящиеся в оккупации территории. Список таких населенных пунктов постоянно обновляется, его можно проверить на сайте Министерства по реинтеграции. Если ваша община в списке, вы имеете право на средства.

Деньги выплачиваются в течение шести месяцев с момента первого обращения. А для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность продления этого срока еще на полгода.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.