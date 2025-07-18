Прогноз погоды в Харькове на выходные поможет заранее спланировать досуг и избежать неожиданностей под открытым небом.

Прогноз погоды в Харькове на выходные сулит значительные контрасты между субботой и воскресеньем, сообщает Politeka.

Такая информация предоставлена на сайте sinoptik.ua .

По данным синоптиков, 19 июля город накроют дождевые облака, в то время как 20 июля порадует ясным небом и теплом.

В субботу, 19-го, ожидается преимущественно облачная погода. Утром пройдет кратковременный дождь, постепенно утихнет ближе к полудню. Температурные показатели будут колебаться от +20°C ночью до +29°C днем, хотя по ощущениям в полдень столбик термометра будет достигать +31°C. Атмосферное давление будет держаться в пределах 743-745 мм рт. ст., влажность – от 62% до почти 100%, ветер – слабый до умеренного. Вероятность осадков наибольшая в утренние часы.

Воскресенье, 20-го, обещает быть сухим. Утром небо будет чистым, и такая картина сохранится до вечера. Температура днем поднимется до +30°C, ночная - около +19°C. Давление останется стабильным, ветер не будет превышать 2,6 м/с, а риск осадков в течение дня минимален.

В народе 19 июля ориентировались на цвет неба во время заката — красные оттенки считались признаком следующего ясного дня. Также по вкусу варенье из смородины судили о предстоящей жаре. 20 июля традиционно вспоминают пророка Илию. Верили: после него лето возвращалось к осени. Народная пословица утверждала: "Какой Илья - такой и ноябрь".

Прогноз погоды в Харькове на выходные поможет заранее спланировать досуг и избежать неожиданностей под открытым небом. Не забудьте учесть погодные условия при планировании прогулок или поездок за город.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Харькове: кто из украинцев может получить выплаты, важные нюансы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове: украинцам предусмотрены выплаты, названа сумма.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи.