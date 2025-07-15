Ограничения движения транспорта в Одесской области введены с целью сохранения дорожной инфраструктуры во время жары и безопасности всех участников движения.

Ограничение движения транспорта в Одесской области из-за теплового режима, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Патрульная полиция Одесской области.

Речь идет о запрещении передвижения фур при температуре воздуха +28°C и выше. Эта мера направлена на сохранение дорожного покрытия местных трасс от разрушений из-за жары.

Ограничение касается грузовиков с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на одну ось более 7 тонн. Водителям рекомендовано переждать жаркий период на специально оборудованных площадках для временной стоянки или возле объектов дорожного сервиса.

В то же время, запрет не распространяется на транспорт, выполняющий работы по ликвидации стихийных бедствий, перевозит скоропортящиеся продукты, живых животных, грузы повышенной опасности, военные товары или имущество для обороны. Также исключением являются автомобили с антисанитарными грузами.

Патрульная полиция обещает сообщить о снятии ограничений дополнительно. Водителям советуют внимательно следить за официальными сообщениями и соблюдать установленные правила безопасности дорожного движения.

Ограничения движения транспорта в Одесской области введены с целью сохранения дорожной инфраструктуры во время жары и безопасности всех участников движения.

К слову, жителям Одессы также следует знать о том, что с 14 июля временно изменен маршрут троллейбуса №3.

На время проведения ремонтных мероприятий троллейбусы будут следовать только до остановки «Застава-2». Участок, где ограничено передвижение, будет обслуживать автобусный маршрут №233, что поможет сохранить удобное сообщение для жителей района.

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