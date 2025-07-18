Местным жителям сделали предупреждение о том, что им придется испытывать неудобства из-за ограничения движения в Одессе еще некоторое время.

Ограничения движения в Одессе продолжаются почти год, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, на спуске Виталия Блажко и дальше будет усложнен проезд. Причина в масштабных работах, которые не завершились в запланированные сроки.

Ограничения движения в Одессе действуют с 2024 года. Тогда временно перекрыли спуск Виталия Блажко, ранее называвшегося Маринеской. Город приступил к строительству дренажной системы, которая должна остановить оползни. Для этого прокладываются специальные водоотводные каналы, которые должны отводить грунтовые воды.

Особенно важно это в периоды сильных дождей, когда вода скапливается в склонах, размывает их и приводит к просадке. Инженеры убеждены, что после завершения дренажных работ склон больше не будет замокать, и его основа останется стабильной.

Однако все идет не так быстро, как хотелось бы. Из-за продолжения технических работ ограничение движения в Одессе на этом участке официально продлили до 2 августа 2025 года.

В этой связи пришлось изменить схемы курсирования общественного транспорта. Автобусы №168, 240 и 250 теперь ездят иначе. В направлении Пересыпских мостов они возвращают с улицы Пастера на Ольгиевскую, затем едут через Старопортофранковскую, спуск Ольгиевскую, Балковскую и Черноморского казачества.

Автобусы №105, 121, 145, 146 и 242 тоже объезжают проблемный участок. Они возвращают с Преображенской на переулок Футуристов, затем едут через спуск Военного, Приморского и Черноморского казачества.

Изменения коснулись и трамвайного маршрута №1. Его курсирование претерпело изменения между улицей Черноморского казачества и заводом «Центролит». Трамвай №3, соединяющий 11 станцию Люстдорфской дороги с Пастера, теперь ездит с заездом на Старосенную площадь.

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