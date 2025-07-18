Денежная помощь в Полтавской области предоставляется организацией Каритас, сообщает Politeka.

Информация об этом размещена на официальном канале .

Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает прием заявок на финансовую поддержку для оплаты аренды жилья сроком на 6 месяцев. Помощь доступна в определенных общинах Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой территориальных общин.

Получить поддержку могут вновь перемещенные внутренне перемещенные лица, переехавшие в принимающее общество менее 30 дней назад. В то же время заявитель должен отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости.

К категориям, подпадающим под программу, относятся лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие люди в возрасте от 55 лет, а также домохозяйства из одного-двух пожилых без поддержки семьи. Кроме того, услуги могут получить одинокие матери или родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также беременные женщины и матери с детьми младше трех лет.

Денежная помощь в Полтавской области поддерживает самые уязвимые слои населения, которые в результате оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Своевременная поддержка позволит обеспечить комфортные условия проживания на ближайшие полгода.

Заявки на участие принимаются в соответствующих общинах, где Каритас осуществляет деятельность. Это важная возможность для ищущих финансовые возможности для аренды жилья в сложный период жизни.

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