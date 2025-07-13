В магазинах дефицит продуктов в Киевской области скажется, прежде всего, на органических товарах.

Дефицит продуктов в Киевской области может стать реальностью уже нынешней осенью, сообщает Politeka.

Речь идет о меде, который оказался под угрозой исчезновения с прилавков. Эксперты прогнозируют существенное сокращение производства — по меньшей мере, в три раза по сравнению с предыдущим годом. Такая ситуация является результатом аномальных погодных условий, а также массовой гибели пчел.

По словам пчеловодов, весна 2025 года стала катастрофической для отрасли. Сначала насекомые едва пережили нестабильную зиму, а затем подверглись новым вызовам: поздние заморозки, ливни с градом и затяжное похолодание разрушили надежды на первый медосбор. Особенно пострадала Черкасская область, где погодные колебания не дали растениям выработать нектар. Даже после улучшения климатических условий урожай не сформировался – дожди смыли все, что могло дать пчелам пищу.

Ситуация не обнадеживающая и по поводу второго периода сбора — подсолнечного. В условиях длительной засухи на Юге и в Центре страны нектара снова не хватает. Более того, такой вид продукции стоит дешевле акациевого, поэтому пчеловоды могут понести убытки даже при условии частичного сбора.

Как отмечает Сергей Шаронин, подобные проблемы зафиксированы и в Европе и США. Из-за изменения климата, потери биоразнообразия и химических отравлений пчел производство меда в западных странах находится на грани коллапса. Несмотря на ожидаемый дефицит, цены пока растут не столь стремительно, как падают объемы продукции.

В магазинах дефицит продуктов в Киевской области скажется прежде всего на натуральном меде, в частности, органическом. Ограниченные поставки из Украины, США и ЕС могут спровоцировать увеличение импорта из Азии, некоторые образцы которого уступают качеству.

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