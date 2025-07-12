Работа для пенсионеров в Николаеве является не только возможностью получить дополнительный доход, но и шанс оставаться социально активным.

Работа для пенсионеров в Николаеве становится все более доступной, ведь местные компании предлагают возможности официального трудоустройства с учетом возрастных особенностей, сообщает Politeka.

Это становится известно с сайта work.ua.

Ряд вакансий предполагает гибкий график, умеренную физическую нагрузку, стабильную заработную плату, а также социальные гарантии.

Транспортная компания Traffic ищет водителей с категорией СЕ. Предложение предполагает полную занятость, работу по Украине, официальное оформление и достойную оплату — от 35 000 до 55 000 гривен. Компания открыто заявляет о готовности трудоустроить не только молодых специалистов, но и студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Ветераны обладают дополнительным преимуществом. Автопарк – современные грузовики Renault Premium, полностью оснащенные для длительных рейсов. Зарплата состоит из 5 грн./км и 300 грн. суточных. Ремонты выполняются на специализированной базе, снимающей излишнюю нагрузку с водителей.

Охранная компания «ВЕНБЕСТ» приглашает охранника в банковское учреждение на улице Вадима Благовестного. Работа подходит даже тем, у кого нет опыта — главное, чтобы не было судимостей и зависимостей. Оплата - 740 гривен в смену, официальное оформление, оплачиваемые больничные и отпуска. Возможны дополнительные изменения в свободные дни. Преимуществом есть стабильность, четко определенные обязанности и поддержка коллектива.

«Ирбис» , обслуживающая сеть магазинов «Апельсин», ищет завхоза . Требования – ответственность, умение выполнять мелкий ремонт, уход за оборудованием и территорией. График - с 8:00 до 18:00, пятидневка. Заработная плата – 20 000 грн, официальное оформление и полный соцпакет. Должность хорошо подходит мужчинам пенсионного возраста, стремящимся быть активными и полезными.

Следовательно, работа для пенсионеров в Николаеве — это не только возможность дополнительного дохода, но шанс оставаться социально активным. Работодатели готовы создавать комфортные условия, ценя опыт и жизненную мудрость пожилых кандидатов.

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