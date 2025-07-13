Местным жителям показали график отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Харьковской области.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Харьковской области уже обнародован коммунальными службами, сообщает Politeka.

Как отмечено на сервисе горсовета 1562, на ряде улиц в Харькове ожидаются масштабные работы на сетях водоснабжения. Местами ограничения продлятся несколько дней, а в отдельных домах без снабжения придется обходиться еще дольше.

График отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Харьковской области связан как с плановыми ремонтами, так и с аварийными ситуациями, требующими срочного вмешательства.

Наиболее масштабные ограничения будут касаться проспекта Героев Харькова, где работы по нескольким адресам будут продолжаться до конца этого месяца. Аналогичная ситуация на Каденюке и Шишковской. Здесь ограничения водоснабжения уже действуют и будут держаться еще минимум 7 дней.

Одним из осложнений стали также случаи, когда жильцы отдельных квартир не предоставляют доступ для выполнения работ. В таких ситуациях страдают не только они сами, но весь подъезд. Так, в доме на Шишковской дефект в квартире №54 не позволяет возобновить поставки до 18 других домов.

Вдобавок ко всему, график отключения воды на неделю с 14 по 20 июля в Харьковской области включает адреса, где фиксируются проблемы с горячим водоснабжением. Речь идет не только о жилых домах, но и о целых улицах и переулках. Например, работы продолжаются по всему переулку Академика Подгорного, улицам Дизельной, Харьковских Дивизий, Борьбы и десяткам других.

Среди объектов, где вода будет отсутствовать в течение 14.07-20.07, также проспект Победы, Непокоренных, Владислава Зубенко, бульвары Юрьева и Богдана Хмельницкого, а также проезд Стадионный и Коммунальный. В некоторых из этих мест уже сейчас продолжаются работы, а возобновление поставок запланировано на август.

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