Прогноз погоды в Одессе на неделю с 14 по 20 июля сделали синоптики и раскрыли, когда в город придут дожди.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 14 по 20 июля разработали синоптики и предупредили, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 14 по 20 июля. Неделя начнется в теплую погоду. В понедельник, 14 числа : в городе будет ясно, только во второй половине дня на небе появятся облака. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +24 до +32°C.

Вторник, 15.07: утром небо будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Днем 31°C.

В среду, 16.07: прогнозируют температуру в пределах от +26 до +34°C. В городе погожий день придет на смену пасмурным утрам, и безоблачная пора продержится до конца дня. Осадков не прогнозируется.

В четверг, 17:07: синоптики обещают от 24 до 34 градусов со знаком "+". Облака уже с утра покроют небо, и пасмурная пора будет держаться в Одессе до конца дня.

В пятницу 18.07: днем облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Днем пойдет мелкий дождь, однако к вечеру он должен стихнуть. Стопчики термометров поднимутся до +32 градусов.

В субботу 19:07: температура продержится на уровне +31 градусов. Встречая нас безоблачным утром, все изменится уже в середине дня и небосвод покроется облаками, которые продержатся до конца суток. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь.

Воскресенье 20.07: с утра встречая нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками, которые продержатся до конца суток. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь. Продержится +21 до +31. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю в неделю с 14 по 20 июля обещает жаркую пору, хотя дожди также будут.



Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: переселенцев предупредили о важных изменениях, которые их ожидают.

Также Politeka писала, Дефицит продуктов в Одесской области: жителям сообщили о критической нехватке.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения.