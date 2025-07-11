Інструмент дозволить переселенцям самостійно обирати безкоштовне житло для ВПО в Одесі та інших регіонах України, але це не всі нововведення.

Триває активна робота над створенням нововведень для швидкого пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Павло Фролов, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, під час спеціального воркшопу, присвяченого інвентаризації житлового фонду та контролю за процесом надання житла переселенцям.

Як зазначив Фролов, вже розпочато масштабну перевірку об’єктів нерухомості, які можуть бути адаптовані під тимчасове проживання людей. До переліку потенційних варіантів входять гуртожитки, санаторії, бази відпочинку та інші приміщення, придатні для облаштування житла. Основна увага приділяється об'єктам із чітким правовим статусом, які знаходяться на балансі та перебувають під контролем держави.

У межах цієї ініціативи планується створити єдиний державний реєстр об'єктів, які можуть бути використані для проживання. Цей інструмент дозволить переселенцям самостійно обирати безкоштовне житло для ВПО в Одесі та інших регіонах України — переглядати наявні варіанти, ознайомлюватися з технічним станом приміщень, їх розташуванням та іншими параметрами. Очікується, що система запрацює вже у 2025 році.

Крім уже облікованої нерухомості, держава розглядає й інші варіанти незалежно від форми власності — комунальні, державні або приватні об’єкти, які потенційно можуть бути відновлені або переобладнані під житлові потреби.

Паралельно формується інтерактивна карта, яка відображатиме актуальну інформацію про доступне безкоштовне житло для ВПО в Одесі та інших регіонах України. В регіонах при обласних військових адміністраціях уже створено спеціальні комісії, що здійснюють технічну оцінку об'єктів. Також держава веде діалог із міжнародними партнерами для залучення фінансування на відновлення, ремонт і підготовку приміщень до заселення.

Джерело: Судово-юридична газета.

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