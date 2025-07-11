Инструмент позволит переселенцам самостоятельно выбирать бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе и других регионах Украины, но это не все нововведения.

Продолжается активная работа по созданию нововведений для быстрого поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Павел Фролов, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПЛ, во время специального воркшопа, посвященного инвентаризации жилищного фонда и контролю за процессом предоставления жилья переселенцам.

Как отметил Фролов, уже начата масштабная проверка объектов недвижимости, которые могут быть адаптированы во временное проживание людей. В число потенциальных вариантов входят общежития, санатории, базы отдыха и другие помещения, пригодные для обустройства дома. Основное внимание уделяется недвижимости с четким правовым статусом, которые находятся на балансе и находятся под контролем государства.

В рамках этой инициативы планируется создать единый государственный реестр объектов, которые могут использоваться для проживания. Этот инструмент позволит переселенцам самостоятельно выбирать бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе и других регионах Украины — просматривать имеющиеся варианты, ознакомиться с техническим состоянием помещений, их расположением и другими параметрами. Ожидается, что система заработает уже в 2025 году.

Кроме уже учтенной недвижимости, государство рассматривает и другие варианты независимо от формы собственности — коммунальные, государственные или частные объекты, которые могут быть восстановлены или переоборудованы под жилищные нужды.

Параллельно формируется интерактивная карта, отображающая актуальную информацию о доступном бесплатном жилье для ВПО в Одессе и других регионах Украины. В регионах при областных военных администрациях уже созданы специальные комиссии, осуществляющие техническую оценку объектов. Также государство ведет диалог с международными партнерами по привлечению финансирования на восстановление, ремонт и подготовку помещений к заселению.

Источник: Судово-юридична газета.

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