ДТЭК обращается к жителям с просьбой предварительно подготовиться к графику отключения света на неделю 7-13 июля в Киевской области.

Согласно графику отключения света на неделю 7–13 июля в Киевской области, обесточение будет продолжаться с 09:00 до 20:00 в Гостомельской общине, передает Politeka.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает о запланированном отключении электроэнергии 7 июля в рамках проведения профилактических работ на электросетях.

Без электроснабжения временно останутся жильцы:

села Горенко - по улице Приозерная;

села Мощун - по улицам Ивана Франко и Лесная.

Энергетики отмечают, что все работы проводятся для профилактики и уменьшения риска аварийных ситуаций. Регулярное техническое обслуживание линий питания обеспечивает надежное и стабильное электроснабжение потребителям в регионе.

ДТЭК обращается к жителям с просьбой заранее подготовиться к графику отключения света на неделю 7–13 июля в Киевской области — зарядить необходимые приборы, спланировать быт. Работы будут выполняться в течение дня, после чего электроснабжение будет возобновлено.

К слову, в Киевской области также не будет газа.

Как сообщает Мироновский городской совет, в многоквартирных домах будет проводиться техническое обслуживание газовых сетей. Будет выполнять его Мироновский участок Кагарлыкского управления эксплуатации газового хозяйства (Кагарлыкский УЭГХ).

Во время работ газоснабжение будет прекращено в домах.

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