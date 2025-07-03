Під час дії графіка відключення газу в Київській області мешканців просять забезпечити доступ працівникам газової служби до приладів.

Графік відключення газу в Київській області стосується населеного пункту Миронівка, повідомляє Politeka.

Там тимчасово припинять газопостачання в кількох багатоповерхівках на вулиці Соборності.

Як інформує Миронівська міська рада, у багатоквартирних будинках проводитиметься технічне обслуговування газових мереж. Роботи виконуватиме Миронівська дільниця Кагарлицького управління експлуатації газового господарства (Кагарлицький УЕГГ).

Під час проведення робіт газопостачання буде припинено у зазначених будинках. Після завершення обслуговування газ відновлюватиметься лише після перевірки газового обладнання в кожній квартирі. Мешканців просять забезпечити доступ працівникам газової служби до приладів для оперативного та безпечного відновлення подачі газу.

Графік відключення газу в Київській області передбачає такі терміни за адресами:

вул. Соборності, 126 — з 09:00 2 до 4 липня;

Соборності, 121 — з 09:00 7 до 11 липня;

Соборності, 123 — з 09:00 7 до 11 липня;

Соб., 128 — з 09:00 14 до 18 липня;

Соб., 21 — з 09:00 21 до 25-го;

Соб., 33 — з 09:00 28 до 31-го.

Якщо мешканці нададуть оперативний доступ для перевірки, роботи можуть бути завершені раніше, а газопостачання відновлено до зазначених дат.

Окрім того, жителям нагадують про те, що до запланованого відключення потрібно підготуватися.

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