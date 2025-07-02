Обмеження руху транспорту в Києві необхідне для покращення інфраструктури міста та забезпечення безпеки на цьому важливому транспортному вузлі.

З 3 липня 2025 року в Києві вводяться обмеження руху транспорту в Києві, пов’язані з капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною, повідомляє Politeka.

Ці обмеження триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року, інформує Київська міська державна адміністрація.

Обмеження руху транспорту в Києві викликані необхідністю проведення масштабних ремонтних робіт на шляхопроводі, розташованому біля станції метро «Осокорки». Він побудований ще в 1990 році, не проходив капітального ремонту з моменту введення в експлуатацію, що стало причиною його зносу.

Ремонтуватимуть все поетапно, аби мінімізувати вплив на рух транспорту. На першому етапі не можна буде пересуватися по половині шляхопроводу, що веде у напрямку Осокорків. Пересування в обидва боки буде організовано на протилежній стороні шляхопроводу. Під час виконання робіт діятиме тимчасова схема організації дорожнього руху, узгоджена з Управлінням патрульної поліції у місті Київ.

У Київавтодорі наголошують, що під час ремонту для водіїв буде встановлено додаткові попереджувальні знаки, які вказуватимуть на необхідність об’їзду ділянки, де проходять ремонтні роботи.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності, які можуть виникнути у водіїв та мешканців міста в процесі виконання цих робіт, і закликає до розуміння. Зазначається, що такий ремонт необхідний для покращення інфраструктури міста та забезпечення безпеки на цьому важливому транспортному вузлі, розміщеному в столиці.

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