Киянам рекомендують планувати свої поїздки заздалегідь та враховувати новий графік руху транспорту в Києві.

Новий графік руху транспорту в Києві передбачає зміни у маршрутах автобусів №46 та №112, які набудуть чинності 1 липня через проведення продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка, передає Politeka.

Про це повідомляє "Київпастранс", інформуючи киян про тимчасові корективи.

З початку руху і до завершення ярмарку автобуси курсуватимуть від станцій метро «Лівобережна» та «Лук’янівська» відповідно до звичних маршрутів до вулиці Миколи Кибальчича, а далі – через вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

Така схема дозволить уникнути ускладнень на час проведення заходу та забезпечить комфортний проїзд для пасажирів.

Крім того, у Києві тривають ремонтні роботи на вулиці Солом’янській — від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного, тому з 30 червня до 1 серпня там діють часткові обмеження пересування. Ці зміни також можуть впливати на графіки руху громадського транспорту, тож киянам рекомендують планувати свої поїздки заздалегідь та враховувати новий графік руху транспорту в Києві.

До слова, в Київській області також відбулося подорожчання проїзду.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на напрямках №313 тепер становить 70 гривень за поїздку.

Зміни також торкнулися міжміських маршрутів: квиток з Долини до столиці коштує 115 гривень, а з Долини до Обухова – 45 гривень. В оголошеннях, розміщених у салонах автобусів, перевізник пояснює таке рішення зростанням собівартості перевезень: підвищенням цін на пальне, запчастини, страхування транспорту та оплату праці.

Останні новини:

Нагадаємо, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: відкрито запис на нову підтримку для українців.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху потягів з Києва: Укрзалізниця оголосила про важливі зміни на двох експресах.