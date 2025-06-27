Подорожчання проїзду в Київській області називають вимушеним, з огляду на економічну ситуацію в країні.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося мешканців Обухова та прилеглих населених пунктів, повідомляє Politeka.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

Зміни також торкнулися міжміських маршрутів: квиток з Долини до Києва коштує 115 гривень, а з Долини до Обухова – 45 гривень. В оголошеннях, розміщених у салонах автобусів, перевізник пояснює таке рішення зростанням собівартості перевезень: підвищенням цін на пальне, запчастини, страхування транспорту та оплату праці.

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко підтвердив зміну тарифів, зазначивши, що подібне подорожчання проїзду в Київській області є вимушеним, з огляду на економічну ситуацію в країні.

За його словами, останнє підвищення відбулося ще у 2022 році, а за цей час витрати зросли в рази. Зокрема, страхування транспорту та пасажирів подорожчало на 300%, значно зросли ціни на газ, дизель, електроенергію.

«Це непопулярне, але необхідне рішення. Якщо перевізники не покриватимуть витрати, то їм доведеться зменшувати кількість автобусів, що створить дефіцит транспорту для пасажирів», – наголосив Павленко.

Він також зазначив, що для багатьох мешканців різке зростання цін може бути шоком. Проте економічні реалії змушують переглядати розцінки, щоб забезпечити безперебійність роботи транспорту в умовах воєнного стану та гіперінфляції.

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