Подорожание проезда в Киевской области коснулось жителей Обухова и близлежащих населенных пунктов, сообщает Politeka.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по маршрутам №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за поездку.

Изменения также коснулись междугородных маршрутов: билет из Долины в Киев стоит 115 гривен, а из Долины в Обухов – 45 гривен. В объявлениях, размещённых в салонах автобусов, перевозчик объясняет такое решение ростом себестоимости перевозок: повышением цен на горючее, запчасти, страхование транспорта и оплату труда.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко подтвердил изменение тарифов, отметив, что подобное подорожание проезда в Киевской области вынужденное, учитывая экономическую ситуацию в стране.

По его словам, последнее повышение произошло еще в 2022 году, а за это время расходы выросли в разы. В частности, страхование транспорта и пассажиров подорожало на 300%, значительно выросли цены на газ, дизель, электроэнергию.

«Это непопулярное, но необходимое решение. Если перевозчики не покрывают расходы, то им придется уменьшать количество автобусов, что создаст дефицит транспорта для пассажиров» , – подчеркнул Павленко.

Он также отметил, что для многих жителей резкий рост цен может быть шоком. Тем не менее, экономические реалии заставляют пересматривать расценки, чтобы обеспечить бесперебойность работы транспорта в условиях военного положения и гиперинфляции.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Подорожание проезда в Киевской области: горожанам назвали новые цены.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: горожанам показали новые цены.

Как сообщала Politeka, Пенсия в Киевской области: мужчина требовал в ПФУ более 270 тысяч, суд вынес неожиданное решение.