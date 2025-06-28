На офіційному порталі також оприлюднено схему організації дорожнього пересування на час обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві пов’язані з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття, повідомляє Politeka.

30 червня та 1 липня у столиці обмежать рух транспорту на ділянці дороги поблизу проспекту Литовського. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонтні роботи заплановані на ці два дні й проводитимуться лише за умови сприятливих погодних умов. У «Київавтодорі» зазначають, що оновлення покриття є необхідним для забезпечення безпеки та комфорту учасників дорожнього руху.

Мешканців і гостей міста закликають завчасно планувати маршрути, аби уникнути заторів і зайвих труднощів. У комунальній корпорації просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через обмеження.

На офіційному порталі також оприлюднено схему організації дорожнього пересування на час обмеження руху транспорту в Києві.

До слова, в Київській області також відбулося подорожчання проїзду.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на маршрутах №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

Зміни також торкнулися міжміських маршрутів: квиток з Долини до столиці коштує 115 гривень, а з Долини до Обухова – 45 гривень. В оголошеннях, розміщених у салонах автобусів, перевізник пояснює таке рішення зростанням собівартості перевезень: підвищенням цін на пальне, запчастини, страхування транспорту та оплату праці.

Ситуацію називають вимушеною, з огляду на економічну ситуацію в країні.

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