Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Києві, потрібно попередньо зареєструватися в електронній черзі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надаватиметься організаціяєю Святого Егідія, проте кількість наборів обмежена, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своєму каналі в Телеграм.

Так, спільнота святого Егідія відкриває реєстрацію для отримання продуктової підтримки. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві буде роздаватися два дні: 13.06 (17:45-19:00) та 14.06 (12:15-13:45).

Для того, щоб записатися на отримання підтримки потрібно заповнити форму реєстрації на каналі благодійників у Телеграм.

Зазначимо, що спільнота Святого Егідія — християнська організація, офіційно визнана Католицькою Церквою як церковно-громадська світська асоціація. Також у Львові та Івано-Франківську спільнота відкрила центри підтримки для людей, які постраждали від війни.

Волонтери щомісяця допомагають внутрішньо переміщеним особам, які знайшли тимчасовий прихисток у цих містах. Підтримка включає продуктові набори, засоби гігієни, новий одяг та взуття.

Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Києві, потрібно попередньо зареєструватися в електронній черзі. Посилання на реєстрацію розміщені в офіційних телеграм-каналах спільноти для кожного міста. Всі оновлення щодо роботи центрів публікуються саме там.

Тим, хто потребує продуктової допомоги, рекомендують заповнити спеціальну онлайн-форму.

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