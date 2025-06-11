Чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Киеве, необходимо предварительно зарегистрироваться в электронной очереди.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве будет предоставляться организацией Святого Эгидия, однако количество наборов ограничено, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем канале в телеграмм.

Так, община святого Эгидия открывает регистрацию для получения продуктовой поддержки. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве будет раздаваться два дня: 13:06 (17:45-19:00) и 14:06 (12:15-13:45).

Для того, чтобы записаться на получение поддержки, нужно заполнить форму регистрации на канале благотворителей в Телеграмм.

Отметим, что община Святого Эгидия – христианская организация, официально признанная Католической Церковью как церковно-общественная светская ассоциация. Также во Львове и Ивано-Франковске сообщество открыло центры поддержки для людей, пострадавших от войны.

Волонтеры ежемесячно помогают внутренне перемещенным лицам, нашедшим временное убежище в этих городах. Поддержка включает в себя продуктовые наборы, средства гигиены, новую одежду и обувь.

Чтобы получить гуманитарную помощь пенсионерам в Киеве, нужно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди. Ссылки на регистрацию размещены в официальных телеграмм каналах сообщества для каждого города. Все обновления по работе центров публикуются именно там.

Тем, кто нуждается в продуктовой помощи, рекомендуют заполнить специальную онлайн-форму.

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