Питання повернення пенсії в Києві, яке виникло між українкою та Пенсійним фондом, вирішував суд.

Пенсійний фонд України в Києві вимагає повернення 86 083 гривень переплати пенсії від жінки, яка перебуває на обліку ПФУ та отримує виплати за віком, повідомляє Politeka.

Перерахунок, проведений відповідно до рішення Окружного адміністративного суду Києва, призвів до виявлення переплати за період з 01 липня 2019 року по 28 лютого 2021 року. Згідно із законодавством, пенсія була збільшена на 1% заробітку за кожен місяць стажу понад мінімальний, пов’язаний із роботою на Чорнобильсій атомній електростанції. ПФУ вимагав повернення коштів, однак суд не задовольнив позов.

У ході розгляду справи суд встановив, що жінка має інвалідність І групи, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, і отримує виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вона отримала перерахунок на пільгових умовах за рішенням судів, однак Пенсійний фонд стверджував про переплату та намагався стягнути 86 083 гривень. Листом від 19.04.2023 року ПФУ навіть визнав відсутність законних підстав для утримання цієї суми та зобов’язав повернути утримані кошти.

Суд у своєму рішенні наголосив, що ПФУ не довів факт недобросовісного набуття коштів жінкою, а також не надав доказів помилки у перерахунку.

Відтак позов про стягнення переплати пенсії в Києві було відхилено.

"Законні підстави для утримання пенсії за вказаний період відсутні, з огляду на відсутність зловживань з боку відповідача, що підтверджено рішенням територіального органу Пенсійного фонду", — йдеться у постанові суду.

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