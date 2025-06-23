«Київавтодор» звертається до водіїв із проханням враховувати ці обмеження руху транспорту в Києві при плануванні маршрутів.

Обмеження руху транспорту в Києві введуть лише на деякий час, тому зміни в столиці носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА, посилаючись на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор».

Із 23 по 25 червня на частині вулиці Остафія Дашкевича буде часткове обмеження руху транспорту в Києві.

Упродовж трьох днів дорожні служби КП ШЕУ Дніпровського району проводитимуть ремонтні роботи асфальтобетонного покриття на ділянці між вулицею Сулеймана Стальського та вулицею Едуарда Вільде. Роботи триватимуть щоденно з восьмої ранку до восьмої вечора.

У зв’язку з цим можливі тимчасові ускладнення в русі транспорту. «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням враховувати ці обмеження руху транспорту в Києві при плануванні маршрутів і перепрошує за спричинені незручності.

Також до 31 грудня у Києві буде частково обмежено пересування шляхопроводом, що перетинає вулиці Михайла Бойчука та Саперно-Слобідську. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Упродовж цього періоду фахівці КП «Київавтошляхміст» виконуватимуть протиаварійні роботи на споруді, що потребує технічного втручання. Пересування обмежуватимуть поетапно.

На першому етапі будуть частково перекриті половини другої та третьої смуг руху з обох боків шляхопроводу. Згодом, під час другого етапу, ремонтники працюватимуть на половині другої та першої смуг, також з обох боків.

Крім того, передбачено виконання ремонтних робіт і на пішохідних ділянках шляхопроводу.

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