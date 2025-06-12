У «Київавтодорі» закликають водіїв враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

Запроваджують обмеження руху транспорту в Києві на окремих ділянках доріг, зміни торкнуться загального трафіку, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

Із 13 червня до 6 липня на вулиці Богатирській у напрямку Вишгорода частково введуть обмеження руху транспорту в Києві.

Тимчасові зміни пов’язані з продовженням капітального ремонту дороги. Роботи цього разу охоплять протилежний бік ділянки — від автозаправної станції «KLO» (вул. Богатирська, 1-Г) до заводу ПрАТ «Оболонь». Підрядники демонтуватимуть старе дорожнє покриття та укладатимуть нові шари асфальту.

На період ремонту рух транспорту у напрямку виїзду з міста здійснюватиметься однією смугою протилежного боку дороги. Крім того, тимчасово обмежать проїзд на двох з’їздах з перехрестя вулиці Богатирської з вулицею Луговою.

Щоб полегшити орієнтацію водіям, уздовж маршруту встановлять попереджувальні знаки та схеми об’їзду. У «Київавтодорі» перепрошують за незручності та закликають водіїв враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

Також до 18 червня частково обмежуватимуть пересування проспектом Соборності. Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона.

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