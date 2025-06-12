В «Киевавтодоре» призывают водителей учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

Вводят ограничение движения транспорта в Киеве на отдельных участках дорог, изменения коснутся общего трафика, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали на сайте КГГА.

С 13 июня по 6 июля на улице Богатырской в ​​направлении Вышгорода частично введут ограничение движения транспорта в Киеве.

Временные конфигурации соединены с продолжением капитального ремонта дороги. Работы на этот раз охватят противоположную сторону участка — от автозаправочной станции KLO (ул. Богатырская, 1-Г) до завода ЧАО «Оболонь». Подрядчики будут демонтировать старое дорожное покрытие и укладывать новые слои асфальта.

На период ремонта движение транспорта в направлении выезда из города будет осуществляться одной полосой противоположной стороны дороги. Кроме того, временно ограничат проезд на двух съездах с перекрестка улицы Богатырской с улицей Луговой.

Чтобы облегчить ориентацию водителям, вдоль маршрута будут установлены предупреждающие знаки и схемы объезда. В «Киевавтодоре» извиняются за неудобства и призывают водителей учитывать ограничение движения транспорта в Киеве во время планирования поездок.

Также до 18 июня будут частично ограничивать передвижение по проспекту Соборности. Дорожники КП ШЭУ Днепровского района будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия на участке от Дарницкой площади до моста Патона.

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