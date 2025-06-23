«Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой учитывать эти ограничения движения транспорта в Киеве при планировании маршрутов.

Ограничения движения транспорта в Киеве введут лишь на время, поэтому изменения в столице носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор".

С 23 по 25 июня на улице Остафия Дашкевича будет частичное ограничение движения транспорта в Киеве.

В течение трех дней дорожные службы КП ШЭУ Днепровского района будут проводить ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на участке между улицей Сулеймана Стальского и Эдуарда Вильде. Работы будут продолжаться ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

В этой связи возможны временные осложнения в движении транспорта. «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой учитывать эти ограничения движения транспорта в Киеве при планировании маршрутов и извиняется за причиненные неудобства.

Также до 31 декабря в Киеве будет частично ограничено передвижение по путепроводу, который пересекает улицы Михаила Бойчука и Саперно-Слободскую. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В течение этого периода специалисты КП «Киевавтодоргород» будут выполнять противоаварийные работы на сооружении, которое требует технического вмешательства.

На первом этапе частично будут перекрыты половины второй и третьей полос движения с обеих сторон путепровода. Впоследствии во время второго этапа ремонтники будут работать на половине второй и первой полос, также с обеих сторон.

Кроме того, предусмотрено выполнение ремонтных работ и на пешеходных участках путепровода.

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