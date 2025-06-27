Вопрос возвращения пенсии в Киеве, возникший между украинкой и Пенсионным фондом, решал суд.

Пенсионный фонд Украины в Киеве требует возврата 86 083 гривен переплаты пенсии от женщины, состоящей на учете ПФУ и получающей выплаты по возрасту, сообщает Politeka.

Перерасчет, проведенный в соответствии с решением Окружного административного суда Киева, привел к выявлению переплаты за период с 01 июля 2019 года по 28 февраля 2021 года. Согласно законодательству, пенсия была увеличена на 1% заработка за каждый месяц стажа свыше минимального, связанного с работой на Чернобыльской атомной электростанции. ПФУ потребовало возврата средств, однако суд не удовлетворил иск.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что женщина имеет инвалидность I группы, связанную с Чернобыльской катастрофой, и получает выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Она получила перерасчет на льготных условиях по решению судов, однако Пенсионный фонд утверждал о переплате и пытался взыскать 86 083 гривен. Письмо от 19.04.2023 года ПФУ даже признало отсутствие законных оснований для удержания этой суммы и обязало вернуть удержанные средства.

Суд в своем решении подчеркнул, что ПФУ не доказал факт недобросовестного приобретения средств женщиной, а также не предоставил доказательств ошибки в перерасчете.

Следовательно, иск о взыскании переплаты пенсии в Киеве был отклонен.

"Законные основания для содержания пенсии за указанный период отсутствуют, учитывая отсутствие злоупотреблений со стороны ответчика, что подтверждено решением территориального органа Пенсионного фонда", - говорится в постановлении суда.

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