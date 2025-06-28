На официальном портале также обнародована схема организации дорожного передвижения на время ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве связаны с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщает Politeka.

30 июня и 1 июля в столице ограничат движение транспорта на участке дороги у проспекта Литовского. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Ремонтные работы запланированы на эти два дня и будут проводиться только при благоприятных погодных условиях. В «Киевавтодоре» отмечают, что обновление покрытия необходимо для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Жителей и гостей города призывают заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и лишних трудностей. В коммунальной корпорации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за ограничений.

На официальном портале также обнародована схема организации дорожного передвижения на время ограничения движения транспорта в Киеве.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание проезда.

Перевозчик ООО «Обуховтранс» повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так стоимость проезда на маршрутах №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за поездку.

Изменения также затронули междугородние маршруты: билет из Долины в столицу стоит 115 гривен, а из Долины в Обухов – 45 гривен. В объявлениях, размещённых в салонах автобусов, перевозчик объясняет такое решение ростом себестоимости перевозок: повышением цен на горючее, запчасти, страхование транспорта и оплату труда.

Ситуацию называют вынужденной, учитывая экономическую ситуацию в стране.

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