Киевлянам рекомендуют планировать свои поездки заранее и учитывать новый график движения транспорта в Киеве.

Новый график движения транспорта в Киеве предусматривает изменения в маршрутах автобусов №46 и №112, которые вступят в силу 1 июля из-за проведения продовольственной ярмарки на улице Ивана Микитенко, передает Politeka.

Об этом сообщает "Киевпасстранс", информируя киевлян о временных коррективах.

С начала движения и до завершения ярмарки автобусы будут курсировать от станций метро «Левобережная» и «Лукьяновская» в соответствии с привычными маршрутами до улицы Николая Кибальчича, а дальше – через ул. Ирины Бекешкиной к транспортной развязке на пересечении с ул. Ивана Микитенко.

Такая схема позволит избежать осложнений на время проведения мероприятия и обеспечит комфортный проезд для пассажиров.

Кроме того, в Киеве продолжаются ремонтные работы на улице Соломенской — от Протасового Яра до улицы Романа Ратушного, поэтому с 30 июня по 1 августа там действуют частичные ограничения передвижения. Эти изменения также могут влиять на графики движения общественного транспорта, поэтому киевлянам рекомендуют планировать свои поездки заранее и учитывать новый график движения транспорта в Киеве.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание проезда.

Перевозчик ООО «Обуховтранс» повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по направлениям №313 теперь составляет 70 гривен за поездку.

Изменения также затронули междугородние маршруты: билет из Долины в столицу стоит 115 гривен, а из Долины в Обухов – 45 гривен. В объявлениях, размещённых в салонах автобусов, перевозчик объясняет такое решение ростом себестоимости перевозок: повышением цен на горючее, запчасти, страхование транспорта и оплату труда.

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