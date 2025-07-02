Ограничение движения транспорта в Киеве необходимо для улучшения инфраструктуры города и обеспечения безопасности этого важного транспортного узла.

С 3 июля 2025 г. в Киеве вводятся ограничения движения транспорта в Киеве, связанные с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной, сообщает Politeka.

Эти ограничения продлятся ориентировочно до августа 2026 года, информирует Киевская городская государственная администрация .

Ограничения движения транспорта в Киеве вызваны необходимостью проведения масштабных ремонтных работ на путепроводе, расположенном возле станции метро Осокорки. Он построен еще в 1990 году, не проходил капитального ремонта с момента ввода в эксплуатацию, что явилось причиной его износа.

Ремонтировать все будут поэтапно, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта. На первом этапе нельзя будет передвигаться по половине путепровода, ведущего в направлении Осокорков. Передвижение в обе стороны будет организовано на противоположной стороне путепровода. При выполнении работ будет действовать временная схема организации дорожного движения, согласованная с Управлением патрульной полиции в городе Киеве.

В Киевавтодоре подчеркивают, что во время ремонта для водителей будут установлены дополнительные уведомительные знаки, которые будут указывать на необходимость объезда участка, где проходят ремонтные работы.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства, которые могут возникнуть у водителей и жителей города в процессе выполнения этих работ, и призывает к пониманию, что такой ремонт необходим для улучшения инфраструктуры города и обеспечения безопасности на этом важном транспортном узле, расположенном в столице.

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