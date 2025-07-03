Во время действия графика отключения газа в Киевской области просят обеспечить доступ работникам газовой службы к приборам.

График отключения газа в Киевской области касается населённого пункта Мироновка, сообщает Politeka.

Там временно прекратят газоснабжение в нескольких многоэтажках по улице Соборности.

Как сообщает Мироновский городской совет , в многоквартирных домах будет проводиться техническое обслуживание газовых сетей. Работы будет выполнять Мироновский участок Кагарлыкского управления эксплуатации газового хозяйства (Кагарлыкский УЭГХ).

Во время работ газоснабжение будет прекращено в указанных домах. После завершения обслуживания газ возобновится только после проверки газового оборудования в каждой квартире. Жителей просят обеспечить доступ работникам газовой службы к приборам для оперативного и безопасного возобновления подачи газа.

График отключения газа в Киевской области предусматривает следующие сроки по адресам:

ул. Соборности, 126 - с 09:00 2 до 4 июля;

Соборности, 121 - с 09:00 7 до 11 июля;

Соборности, 123 - с 09:00 7 до 11 июля;

Соб., 128 - с 09:00 14 до 18 июля;

Соб., 21 - с 09:00 21 до 25-го;

Соб., 33 - с 09:00 28 до 31-го.

Если жители предоставят оперативный доступ для проверки, работы могут быть завершены раньше, а газоснабжение возобновлено до указанных дат.

Кроме того, жителям напоминают, что к запланированному отключению нужно подготовиться.

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