Дефіцит продуктів у Київській області може стати реальністю вже цієї осені, повідомляє Politeka.

Йдеться про мед, який опинився під загрозою зникнення з прилавків. Експерти прогнозують суттєве скорочення виробництва — щонайменше втричі порівняно з попереднім роком. Така ситуація є наслідком аномальних погодних умов, а також масової загибелі бджіл.

За словами бджолярів, весна 2025 року стала катастрофічною для галузі. Спершу комахи ледь пережили нестабільну зиму, а потім зазнали нових викликів: пізні заморозки, зливи з градом і затяжне похолодання зруйнували надії на перший медозбір. Особливо постраждала Черкащина, де погодні коливання не дали рослинам виробити нектар. Навіть після покращення кліматичних умов урожай не сформувався — дощі змили все, що могло дати бджолам поживу.

Ситуація не обнадійлива і щодо другого періоду збору — соняшникового. В умовах тривалої посухи на Півдні та в Центрі країни нектару знову бракує. Більше того, такий вид продукції коштує дешевше за акацієвий, тому пасічники можуть зазнати збитків навіть за умов часткового збору.

Як наголошує Сергій Шаронін, подібні проблеми зафіксовані й у Європі та США. Через зміни клімату, втрату біорізноманіття та хімічні отруєння бджіл виробництво меду в західних країнах перебуває на межі колапсу. Незважаючи на очікуваний дефіцит, ціни поки зростають не так стрімко, як падають обсяги продукції.

У магазинах дефіцит продуктів у Київській області позначиться насамперед на натуральному меді, зокрема органічному. Обмежені поставки з України, США та ЄС можуть спровокувати збільшення імпорту з Азії, деякі зразки якого поступаються якістю.

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