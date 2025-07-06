ДТЕК звертається до мешканців із проханням заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень 7-13 липня в Київській області.

Відповідно до графіка відключення світла на тиждень 7–13 липня в Київській області, знеструмлення триватиме з 09:00 до 20:00 у Гостомельській громаді, передає Politeka.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про заплановане відключення електроенергії 7 липня у межах проведення профілактичних робіт на електромережах.

Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці:

села Горенка — по вулиці Приозерна;

села Мощун — по вулицях Івана Франка та Лісова.

Енергетики наголошують, що всі роботи проводяться задля профілактики та зменшення ризику аварійних ситуацій. Регулярне технічне обслуговування ліній живлення дозволяє забезпечити надійне та стабільне електропостачання споживачам у регіоні.

ДТЕК звертається до мешканців із проханням заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень 7–13 липня в Київській області — зарядити необхідні прилади, спланувати побут. Роботи виконуватимуться упродовж дня, після чого електропостачання буде відновлено.

До слова, на Київщині також не буде газу.

Як інформує Миронівська міська рада, у багатоквартирних будинках проводитиметься технічне обслуговування газових мереж. Виконуватиме його Миронівська дільниця Кагарлицького управління експлуатації газового господарства (Кагарлицький УЕГГ).

Під час проведення робіт газопостачання буде припинено у будинках.

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