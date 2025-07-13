Жителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям, связанным с графиком отключения газа на неделю 14-20 июля в Волынской области.

График отключения газа в неделю 14-20 июля в Волынской области предусматривает прекращение распределения природного ресурса в одном из населенных пунктов Ковельского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале Волынского филиала " Газсети ".

В частности, жители Мокреца останутся без поставок из-за плановых ремонтных работ. Аварийно-техническое вмешательство продлится с 10:00 14 июля до 17:00 18 июля.

Подачу остановят на улицах: Ковельская, Леси Украинки, Шевченко, Юрия Литвина, А. Васильчука, Осенняя и Заозерная. Восстановление возможно только при свободном доступе к оборудованию и соответствия установленных приборов требованиям технической документации.

Специалисты призывают перед выходом из домов перекрыть краны и соблюдать правила обращения с газом. Возврат поставок возможен только после проверки вентиляционных каналов, дымоходов и устранения всех недостатков, обнаруженных при осмотре.

Отдельно обращают внимание на необходимость заключения сделок на техническое обслуживание внутренних систем. Для этого нужно обратиться в Волынский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

Жителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям, связанным с графиком отключения газа на неделю 14-20 июля в Волынской области.

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