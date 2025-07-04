Головна залізнична компанія країни часто розробляє новий графік поїздів, цього разу це відбулося й у Луцьку, тому розповідаємо деталі.

Новий графік поїздів у Луцьку дозволяє дістатися до Івано-Франківська, Львова та Коломиї комфортно, швидко і без пересадок, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", з травня у мешканців Волині з’явився зручний маршрут для подорожей до Галичини та Прикарпаття

Новий графік поїздів у Луцьку передбачає запуск регіонального рейсу під номером 815 та 816, який з'єднує наш облцентр і Коломию. Його запустили з 6 травня, а квитки стали доступні для бронювання наприкінці квітня.

№ 815/816 курсує чотири дні на тиждень у кожен бік. І що важливо, він поєднує три обласні центри денним маршрутом, а це зручно для пасажирів, яким потрібно бути мобільними протягом доби.

З нашого міста пасажирський склад вирушає у четвер, п’ятницю, суботу та неділю. Відправлення о 15:17, а вже після 22 години ви прибуваєте в Коломию. Дорогою він зупиняється у Горохові, Радехові, Львові, Ходорові та Івано-Франківську.

У зворотному напрямку все працює за тим самим принципом. Відправлення з Коломиї о 6:50 і вже після обіду, о 14:20, ви будете на кінцевій зупинці.

До слова, у понеділок, вівторок і середу рейс трохи змінює маршрут. Він їздить лише між Коломиєю та Львовом. Утім, навіть у скороченому варіанті він залишається корисним, особливо для тих, хто подорожує у межах Галичини.

Новий графік поїздів у Луцьку передбачає, що цей маршрут обслуговує сучасний рейковий автобус PESA 620M. Усередині передбачено 95 місць другого класу, з кондиціонером, USB-зарядками для гаджетів і зручними кріслами. Вагони тихі й плавні в русі.

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