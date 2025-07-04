Главная железнодорожная компания страны часто разрабатывает новый график поездов, на этот раз это произошло и в Луцке, поэтому мы рассказываем детали.

Новый график поездов в Луцке позволяет добраться до Ивано-Франковска, Львова и Коломыи комфортно, быстро и без пересадок, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", с мая у жителей Волыни появился удобный маршрут для путешествий в Галицию и Прикарпатье.

Новый график поездов в Луцке предусматривает запуск регионального рейса под номером 815 и 816, соединяющий наш облцентр и Коломыю. Его запустили с 6 мая, а билеты стали доступны для бронирования в конце апреля.

№815 /816 курсирует четыре дня в неделю в каждую сторону. И что важно, он объединяет три областных центра дневным маршрутом, а это удобно для пассажиров, которым нужно быть мобильными в течение суток.

Из нашего города пассажирский состав отправляется в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Отправление в 15:17, а уже после 22 часов вы прибываете в Коломыю. По дороге он останавливается в Горохове, Радехове, Львове, Ходорове и Ивано-Франковске.

В обратном направлении все работает по тому же принципу. Отправление из Коломыи в 6:50 и уже после обеда, в 14:20, вы будете на конечной остановке.

К слову, в понедельник, вторник и среду рейс немного меняет маршрут. Он ездит только между Коломыей и Львовом. Впрочем, даже в сокращенном варианте он остается полезным, особенно для тех, кто путешествует по Галиции.

Новый график поездов в Луцке предполагает, что этот маршрут обслуживает современный рельсовый автобус PESA 620M. Внутри предусмотрено 95 мест второго класса с кондиционером, USB-зарядками для гаджетов и удобными креслами. Вагоны тихие и плавные в движении.

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