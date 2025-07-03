Жителі регіону стикаються із новим подорожчанням проїзду на Закарпатті, тому розповідаємо, кого це зачепить.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулось окремих напрямків, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно набрало чинності 28 травня. Першим нововведенням стало підвищення тарифу на популярному маршруті Мукачево — Нове Давидково.

Тепер за квиток доведеться віддати вже 23 гривні. Рішення про зміну вартості ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Нагадаємо, що попередній тариф складав 18 грн.

В Управлінні міського господарства зазначили, що рішення про підвищення вартості було прийняте з урахуванням чинного законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики.

Також зазначається, що ініціатива надійшла від перевізника — ТДВ «Мукачівське АТП 12106». Рішення ґрунтується на економічно обґрунтованих розрахунках, а також враховує рекомендації профільної комісії, яка детально аналізувала ситуацію.

Про подорожчання проїзду на Закарпатті почали говорити ще в лютому. Касири попереджали пасажирів, водії давали зрозуміти, що витрати зростають і їм доведеться реагувати. Хтось оновив розцінки ще тоді, інші — підтягнулись пізніше.

До прикладу, доїхати з Перечина до Ужгорода раніше можна було приблизно за 37, чи 42 гривні. Однак зараз, ця сума зросла до 52. По місту ситуація не краща. Якщо раніше за звичайну поїздку в Ужгороді брали 10 гривень, то тепер — 15.

Водночас водії не приховують причин. Кажуть, що без перегляду тарифів далі буде просто неможливо працювати. Дорожчає все — від бензину до мастила. А ще ремонти, техогляди, оновлення автопарку, виплата зарплат. Тому підняття вартості квитків стало вимушеним кроком.

Місцеві мешканці, звісно, не дуже задоволені цією новиною, адже на фоні загальної економічної ситуації в країні, це стає додатковим ударом по сімейних бюджетах.

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