Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулось окремих напрямків, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно набрало чинності 28 травня. Першим нововведенням стало підвищення тарифу на популярному маршруті Мукачево — Нове Давидково.
Тепер за квиток доведеться віддати вже 23 гривні. Рішення про зміну вартості ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Нагадаємо, що попередній тариф складав 18 грн.
В Управлінні міського господарства зазначили, що рішення про підвищення вартості було прийняте з урахуванням чинного законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики.
Також зазначається, що ініціатива надійшла від перевізника — ТДВ «Мукачівське АТП 12106». Рішення ґрунтується на економічно обґрунтованих розрахунках, а також враховує рекомендації профільної комісії, яка детально аналізувала ситуацію.
Про подорожчання проїзду на Закарпатті почали говорити ще в лютому. Касири попереджали пасажирів, водії давали зрозуміти, що витрати зростають і їм доведеться реагувати. Хтось оновив розцінки ще тоді, інші — підтягнулись пізніше.
До прикладу, доїхати з Перечина до Ужгорода раніше можна було приблизно за 37, чи 42 гривні. Однак зараз, ця сума зросла до 52. По місту ситуація не краща. Якщо раніше за звичайну поїздку в Ужгороді брали 10 гривень, то тепер — 15.
Водночас водії не приховують причин. Кажуть, що без перегляду тарифів далі буде просто неможливо працювати. Дорожчає все — від бензину до мастила. А ще ремонти, техогляди, оновлення автопарку, виплата зарплат. Тому підняття вартості квитків стало вимушеним кроком.
Місцеві мешканці, звісно, не дуже задоволені цією новиною, адже на фоні загальної економічної ситуації в країні, це стає додатковим ударом по сімейних бюджетах.
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