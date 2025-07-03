Жители региона сталкиваются с новым подорожанием проезда на Закарпатье, поэтому рассказываем, кого это затронет.

Подорожание проезда на Закарпатье затронуло отдельные направления, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Закарпатье официально вступило в силу 28 мая. Первым нововведением стало повышение тарифа на популярном маршруте Мукачево - Новое Давыдково.

Теперь за билет придется отдать уже 23 гривны. Решение об изменении стоимости принял исполнительный комитет Мукачевского городского совета. Напомним, что предварительный тариф составлял 18 грн.

В Управлении городского хозяйства отметили, что решение о повышении стоимости было принято с учетом действующего законодательства в сфере транспорта и государственной регуляторной политики.

Также отмечается, что инициатива поступила от перевозчика – ОДО «Мукачевское АТП 12106». Решение основывается на экономически обоснованных расчетах, а также учитывает рекомендации профильной комиссии, детально анализировавшей ситуацию.

О подорожании проезда в Закарпатье начали говорить еще в феврале. Кассиры предупреждали пассажиров, водители давали понять, что расходы растут, и им придется реагировать. Кто-то обновил расценки еще тогда, другие подтянулись позже.

К примеру, доехать из Перечина в Ужгород раньше можно было примерно за 37, или 42 гривны. Однако сейчас, эта сумма выросла до 52. По городу ситуация не лучше. Если раньше обычной поездки в Ужгороде брали 10 гривен, то теперь — 15 гривен.

В то же время водители не скрывают причин. Говорят, что без просмотра тарифов будет просто невозможно работать. Все дорожает — от бензина до масла. А еще ремонты, техосмотры, обновление автопарка, выплата зарплат. Поэтому повышение стоимости билетов стало вынужденным шагом.

Местные жители, конечно, не очень довольны этой новостью, ведь на фоне общей экономической ситуации в стране это становится дополнительным ударом по семейным бюджетам.

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