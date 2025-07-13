Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 14 по 20 июля обещает жаркую пору, однако погода приготовила несколько сюрпризов.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 июля подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, каких ожидать погодных явлений, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 июля, они обещают некоторые изменения. Неделя начнется с теплоты. В понедельник 14 числа: утром небо в городе продержится ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Во вторник 15.07: станет еще теплее, воздух прогреется до +35 градусов. В городе пасмурное утро сменится ясным днем ​​и безоблачным вечером. Без осадков.

Среда 16:07: в городе облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Осадков не прогнозируется. Температура – ​​от +24 до +35 градусов.



В четверг, 17:07: синоптики обещают от 25 до 34 градусов со знаком "+". В Запорожье облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Дождей не прогнозируется.

Пятница 18.07: утром небо в городе затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +25 до +31.

Суббота 19 июля: небосвод в этот день будет ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток - прогреется от +22 до +30.

Воскресенье, 20:07: во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером опять очиститься. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который должен окончиться к концу суток. Продержится +21 до +30. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 июля обещает жаркую пору, однако осадки также будут во второй половине воскресенья.

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