Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области через эту программу является частью более широкой инициативы по поддержке социально уязвимых групп, пострадавших в результате войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области стала частью расширенной инициативы по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и вернувшихся в Украину после вынужденного выезда, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Телеграмме УВКБ ООН.

Благотворительный фонд "Право на защиту" при участии УВКБ ООН приступил к программе финансирования аренды жилья сроком на полгода.

Целью этой целью является стабилизировать жилищную ситуацию для людей, оказавшихся в особо сложных обстоятельствах. Подать заявку могут лица, принадлежащие к определенным категориям, а именно переселенцы или возвращенные граждане, проживающие в заведениях, не приспособленных для длительного проживания (школы, сады, больницы), а также в модульных городках или официальных местах компактного поселения, предусмотренных постановлением КМУ №930.

Кроме того, участие возможно для тех, кто уже снимает дом, но сталкивается с критическими условиями проживания или находится под угрозой принудительного выселения. Основная цель программы – оказать временную поддержку и способствовать дальнейшей финансовой самостоятельности. В этой связи одним из обязательных требований является наличие четкой стратегии выхода: после завершения периода помощи участники должны самостоятельно обеспечивать оплату жилья.

Предусмотрено не только финансирование аренды, но дополнительные услуги: юридические консультации и поддержка в трудоустройстве. Это позволяет сформировать основу для стабильной жизни после завершения программы.

Заявки принимаются путём заполнения анкеты. Однако важно понимать: представление не гарантирует включение в список получателей. Отобранные участники будут уведомлены отдельно.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области через эту программу является частью более широкой инициативы по поддержке социально уязвимых групп, пострадавших в результате войны.

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