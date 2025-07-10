Подорожчання комунальних послуг у Києві відбилося на квартплаті, повідомляє Politeka.



Як повідомляє Уніан, зростання тарифів на утримання житла все відчутніше позначається в приватному секторі. Суспільство скаржиться, що великі суми в платіжках не дають якіснішого обслуговування, а лише збільшують доходи керуючих структур.



Вже три місяці ті, хто не обрав управителя, не створив ОСББ або не звернувся до приватної компанії, платять за новими тарифами. Якщо раніше обслуговування коштувало близько 7 гривень за метр квадратний, то сьогодні це вже 12 і навіть 14 гривень.



Для середньостатистичної квартири площею 60 квадратів це означає зростання виплат із 450 до 780 гривень. А якщо квартира більша, то платіжки вже перевалили за тисячу.

У міській владі кажуть, що подорожчання комунальних послуг у Києві стало результатом економічно обґрунтованого перегляду. За словами представників КМДА, конкурсний рівень цін відображає реальні витрати.



І справді, з 2017 року вартість електроенергії, пального та матеріалів зросла в кілька разів, і нічого не коштує тепер так дешево як раніше.



Однак у спілці споживачів ЖКП кажуть, що подорожчання комунальних послуг у Києві перевищило межі здорового глузду. Директор організації вважає такі дії цинічними, адже постачальники ЖКП беруть електрику, не прибирають прибудинкову територію, а потім вимагають оплати.



Експерти та юристи кажуть, що мешканці мають шанс оскаржити зростання тарифів. Ціна має бути встановлена ​​за результатами зборів мешканців. Якщо протокол складено з порушеннями або не всі були повідомлені — це привід для судового позову. Це може призвести до зміни розміру плати.

Джерело: Уніан .

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