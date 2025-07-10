Подорожание коммунальных услуг в Киеве отразилось на квартплате, сообщает Politeka.



Как информирует Униан, рост тарифов на содержание жилья все ощутимее сказывается в частном секторе. Общество жалуется, что большие суммы в платежках не дают более качественного обслуживания, а лишь увеличивают доходы управляющих структур.



Уже три месяца те, кто не избрал управляющего, не создал ОСМД или не обратился в частную компанию, платят по новым тарифам. Если раньше обслуживание стоило около 7 гривен за квадратный метр, то сегодня это уже 12 и даже 14 гривен.



Для среднестатистической квартиры площадью 60 квадратов это означает рост выплат с 450 до 780 гривен. А если квартира больше, то платежки уже перевалили за тысячу.

В городской власти говорят, что подорожание коммунальных услуг в Киеве стало результатом экономически обоснованного пересмотра. По словам представителей КГГА, конкурсный уровень цен отражает реальные затраты.



И правда, с 2017 года стоимость электроэнергии, горючего и материалов выросла в несколько раз и ничего не стоит теперь так дешево как раньше.



Однако в союзе потребителей ЖКП говорят, что подорожание коммунальных услуг в Киеве превысило пределы здравого смысла. Директор организации считает такие действия циничными, ведь поставщики ЖКУ берут электричество, не убирают придомовую территорию, а затем требуют оплату.



Эксперты и юристы говорят, что у жителей есть шанс обжаловать рост тарифов. Цена должна быть установлена ​​по результатам собрания жителей. Если протокол составлен с нарушениями или не все были поставлены в известность — это повод для судебного иска. Это может привести к изменению размера платы.

Источник: Униан.

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