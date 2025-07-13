Робота для пенсионеров в Николаеве является не только поддержкой бюджета, но и шансом оставаться активным участником общественной жизни.

Работа для пенсионеров в Николаеве стала более доступной, ведь предприятия разных направлений открывают двери для кандидатов всех возрастов, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями или без специального образования, сообщает Politeka.

Вакансии предлагают стабильные условия, гибкий график, возможность освоить новое дело и получать стабильный доход.

Компания Аванта-Мебель , специализирующаяся на изготовлении корпусной мебели, приглашает столяра или помощника столяра . В спектр задач входят: порезка древесины, фрезерование фасок, ручная шлифовка, сборка конструкций, работа с ЛДСП, МДФ и другими материалами. График - с 9:00 до 18:00, офис - недалеко от центра города. Зарплата 10 000 – 25 000 грн.

Рядом на той же улице работает швейная фабрика Wim , которая ищет швею . Пооперационный пошив мужской и женской верхней одежды производится на современном оборудовании. Коллектив ценит точность, усердие и желание совершенствоваться. Рабочий день – с 8:00 до 17:00, пятидневка, официальное оформление гарантировано.

Для желающих поддерживать порядок в городе есть возможность работать охранником в Кронус-ФГ . Предприятие набирает как мужчин, так и женщин. Основные обязанности: патрулирование, контроль доступа к объекту, сохранение материальных ценностей, соблюдение покоя на территории. Есть как ночные, так и суточные смены.

Важно, что компания открыто принимает сотрудников пенсионного возраста, ведь работа для пенсионеров в Николаеве — это не только поддержка бюджета, но и шанс оставаться активным участником общественной жизни.

К слову, в Николаевской области могут повысить цены на коммунальные услуги.

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