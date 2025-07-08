Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області наразі не є обов’язковим, однак передбачає можливість компенсації втрат комунальних підприємств за рахунок місцевих бюджетів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може опинитися під новими правилами, повідомляє Politeka.



Уряд готує зміни до механізму формування цін на воду та каналізацію.

Міністерство розвитку громад та територій запропонувало оновити правила регулювання тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення. Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів уже опубліковано для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України. Документ передбачає, що органам місцевого самоврядування рекомендується не змінювати діючі тарифи та залишити їх на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області наразі не є обов’язковим, однак передбачає можливість компенсації втрат комунальних підприємств за рахунок місцевих бюджетів. У пояснювальній записці до проєкту наголошується, що за відсутності такої компенсації підприємства можуть працювати зі збитками. Це, у свою чергу, може спричинити погіршення якості водопостачання або навіть перебої у наданні послуг.

Документ також регламентує особливі умови для інвестиційної діяльності підприємств ЖКГ у регіонах, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані. В таких випадках допускається перенаправлення коштів з інвестпрограм на забезпечення базової життєдіяльності — оплату енергоносіїв та виконання критичних зобов’язань перед працівниками й постачальниками.

Варто зауважити, що на відміну від газу, тепла та гарячої води, на які діє мораторій відповідно до закону №2479-ІХ, ціни на воду та водовідведення в Україні формально не захищені від підвищення. Це створює правовий вакуум, який уряд і намагається врегулювати шляхом оновлення підзаконної бази. Остаточне рішення щодо змін залишиться за Кабміном, а до того моменту тарифи затверджують або Національна комісія НКРЕКП, або місцеві ради.

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